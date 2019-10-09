MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Millî Ordusu, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Fırat’ın doğusuna kara harekâtına başladı."

MSB: "Kahraman T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetlerimiz ve Suriye Mill\u00ee Ordusu, Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harek\u00e2t\u0131 kapsam\u0131nda F\u0131rat\u2019\u0131n do\u011fusuna kara harek\u00e2t\u0131na ba\u015flad\u0131."Operasyonda ele ge\u00e7irenler \u015foke etti! T\u00fcfek, otomobil...Eski e\u015fi ve k\u0131z\u0131n\u0131 \u00f6ld\u00fcren ki\u015fi mahkemede kalp krizi ge\u00e7irdiBar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131'nda kara harekat\u0131 da ba\u015flad\u0131!
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