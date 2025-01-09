MSB kaynaklarından sınır ötesi operasyon sinyali: Örgüt silah bırakmazsa operasyonlar sürecek

Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak operasyonlar gerçekleştirdiği belirtildi.

SON BİR HAFTADA 94 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 94 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Bilgilendirmeye göre; 2024 yılından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 164'e yükseldi.

"BÖLGEDE HİÇBİR TERÖR OLUŞUMUNA İZİN VERMEYECEĞİMİZİ VURGULUYORUZ"

Toplantıyı düzenleyen MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Suriye'deki gelişmelere de değindi. Aktürk, Suriye'deki barış ve huzura yönelik atılan adımlara destek verildiğini belirterek şöyle devam etti:

"En uzun kara sınırına sahip olduğumuz komşumuz Suriye’de ortaya çıkan yeni süreci memnuniyetle karşıladığımızı, Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkının yanında olacağımızı, bölgede kalıcı güvenlik ve istikrarın tesisi için desteğimizi yeni yönetimle yakın iş birliği içerisinde ve daha güçlü bir şekilde sürdüreceğimizi, Suriye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik hazırlıklara devam edeceğimizi, bölgede hiçbir terör oluşumuna ve hiçbir oldubittiye asla izin vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."

"YPG SİVİLLERİ CANLI KALKAN OLARAK KULLANDI"

MSB kaynaklarından yapılan açıklamada; TSK'nın Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstererek, terörist grupların silah bırakmaması durumunda, sınır ötesi operasyonları sürdürme kararlılığında olduğu da vurgulandı.

Açıklamada "PKK/YPG/SDG'nin Tişrin Barajı bölgesinde sivilleri canlı kalkan olarak kullanması hatta terörist grupları da bölgeye sevk etmesi insan hakları ihlali anlamına gelmektedir." denildi.