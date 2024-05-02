MSB kaynaklarından Türkiye ile Irak arasında işbirliği açıklaması! "Çalışmalar koordineli şekilde gerçekleştiriliyor"

1 Ocak’tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının Irak'ta 376, Suriye'de 469 olmak üzere toplamda 845 olduğunun altını çizen MSB'nin açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi:

"Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 364 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 9’u terör örgütü mensubudur. 2 bin 264 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. 01 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3 bin 133’e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 50 bin 860 olmuştur.

Son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 40 kilogramdan fazla uyuşturucu madde (metamfetamin) ele geçirilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya kararlılıkla devam edecektir."

TÜRKİYE-IRAK İŞ BİRLİĞİ

Bakanlık kaynakları, Irak sınır birliklerinin Türkiye’nin operasyon bölgelerine yakın noktalarda üs bölgeleri kurduğuna dair sorulara ise "Irak ile başlayan diyalog sonucunda PKK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak operasyon bölgelerimize komşu alanlarda Irak sınır muhafızlarının yaptığı faaliyetlerdir. Bu faaliyetler bizimle de koordineli şekilde gerçekleştirilmektedir. Bundan sonraki süreçte; PKK’nın faaliyetlerinin engellenmesi, hudut güvenliğinin sağlanması ve bölgede yaşayan sivil Irak halkının can güvenliğinin korunması maksadıyla Irak ve ülkemiz arasında çalışmalar koordineli olarak devam edecektir" yanıtını verdi.

TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİ

Bakanlık kaynakları Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler konusunda da "Mısır Genelkurmay Başkanı’nın Bakanlığımızı ziyareti hem askeri ilişkilerin geliştirilmesi hem de savunma sanayiindeki işbirliği bakımından yeni bir döneme işaret ediyor. Kendilerinin talebiyle bazı savunma sanayi şirketlerimizi ziyaret ettiler. Önümüzdeki dönemde ilişkilerin karşılıklı olarak artmasını bekliyoruz” denildi.







