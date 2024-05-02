HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. MSB kaynaklarından Türkiye ile Irak arasında işbirliği açıklaması! "Çalışmalar koordineli şekilde gerçekleştiriliyor"

MSB kaynaklarından Türkiye ile Irak arasında işbirliği açıklaması! "Çalışmalar koordineli şekilde gerçekleştiriliyor"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
02.05.2024 12:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 43 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Öte yandan bakanlık kaynakları Türkiye ile Irak arasında gerçekleştirilen iş birliğiyle ilgili de "PKK’nın faaliyetlerinin engellenmesi, hudut güvenliğinin sağlanması ve bölgede yaşayan sivil Irak halkının can güvenliğinin korunması maksadıyla Irak ve ülkemiz arasında çalışmalar koordineli olarak devam edecektir" denildi.

MSB kaynaklarından Türkiye ile Irak arasında işbirliği açıklaması! "Çalışmalar koordineli şekilde gerçekleştiriliyor"

1 Ocak’tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının Irak'ta 376, Suriye'de 469 olmak üzere toplamda 845 olduğunun altını çizen MSB'nin açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi:

"Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 364 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 9’u terör örgütü mensubudur. 2 bin 264 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. 01 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3 bin 133’e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 50 bin 860 olmuştur.

Son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 40 kilogramdan fazla uyuşturucu madde (metamfetamin) ele geçirilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya kararlılıkla devam edecektir."

TÜRKİYE-IRAK İŞ BİRLİĞİ

Bakanlık kaynakları, Irak sınır birliklerinin Türkiye’nin operasyon bölgelerine yakın noktalarda üs bölgeleri kurduğuna dair sorulara ise "Irak ile başlayan diyalog sonucunda PKK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak operasyon bölgelerimize komşu alanlarda Irak sınır muhafızlarının yaptığı faaliyetlerdir. Bu faaliyetler bizimle de koordineli şekilde gerçekleştirilmektedir. Bundan sonraki süreçte; PKK’nın faaliyetlerinin engellenmesi, hudut güvenliğinin sağlanması ve bölgede yaşayan sivil Irak halkının can güvenliğinin korunması maksadıyla Irak ve ülkemiz arasında çalışmalar koordineli olarak devam edecektir" yanıtını verdi.

TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİ

Bakanlık kaynakları Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler konusunda da "Mısır Genelkurmay Başkanı’nın Bakanlığımızı ziyareti hem askeri ilişkilerin geliştirilmesi hem de savunma sanayiindeki işbirliği bakımından yeni bir döneme işaret ediyor. Kendilerinin talebiyle bazı savunma sanayi şirketlerimizi ziyaret ettiler. Önümüzdeki dönemde ilişkilerin karşılıklı olarak artmasını bekliyoruz” denildi.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sert gönderme: Kibritle oynayan ya kendini ya evini yakarSert gönderme: Kibritle oynayan ya kendini ya evini yakar
1 Mayıs'ın bilançosu! 217 kişiden 182'si serbest bırakıldı1 Mayıs'ın bilançosu! 217 kişiden 182'si serbest bırakıldı
Selman Öğüt'ün rektörlüğü sona erdi! Selman Öğüt'ün rektörlüğü sona erdi!
Anahtar Kelimeler:
suriye Türkiye Irak msb
En Çok Okunan Haberler
Ünal Aysal 10 yıl sonra geri dönüyor!

Ünal Aysal 10 yıl sonra geri dönüyor!

Eşini yengesiyle aldattı, mahkeme affetmedi! 326 günde 828 kez...

Eşini yengesiyle aldattı, mahkeme affetmedi! 326 günde 828 kez...

Canlı yayında asgari ücrete ara zam iddiası! Temmuz için yüzde 20 sinyali... 'O rakama tamamlanabilir'

Canlı yayında asgari ücrete ara zam iddiası! Temmuz için yüzde 20 sinyali... 'O rakama tamamlanabilir'

Erbakan'dan Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Babamız, hatta dedemiz yaşında insanla atışmayı uygun bulmuyoruz

Erbakan'dan Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Babamız, hatta dedemiz yaşında insanla atışmayı uygun bulmuyoruz

AK Parti'deki o isimlere Erdoğan'dan tepki: Benim ayrıca uyarmam mı gerekiyor?

AK Parti'deki o isimlere Erdoğan'dan tepki: Benim ayrıca uyarmam mı gerekiyor?

Türkiye'ye getiriliyordu! Son anda fark edildi: Tır'dan külçe külçe altın çıktı

Türkiye'ye getiriliyordu! Son anda fark edildi: Tır'dan külçe külçe altın çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.