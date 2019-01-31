HABER

MSB komandoların karlı dağlarda yaptığı operasyonun videosunu paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 16:55 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığınca, terörle mücadele operasyonlarını sürdüren komandoların, karla kaplı dağlardaki operasyon görüntülerinin yer aldığı video paylaşıldı - Videoda, kahraman Mehmetçik'in operasyon öncesi planlama ve koordinasyon yapması, derin kar ve şiddetli soğukta zirveye intikali yer alıyor

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), terörle mücadele operasyonlarını sürdüren komandoların, karla kaplı dağlardaki operasyon görüntülerinin yer aldığı video paylaşıldı

Bakanlığın sosyal medya hesabından "Müşahede, muhakeme, icra...
Derin kar ve şiddetli soğuktaki intikal sonrası komandolarımız zirvede." başlığıyla paylaşılan videoda, kahramanların operasyon öncesi planlama ve koordinasyon yaptığı görülüyor.

Komandoların yer yer bellerine gelen karda yürüyüşünün yer aldığı videoda, kahraman Mehmekçik'in zorlu kış şartlarında yaptığı operasyon faaliyetleri gösteriliyor.

Videonun sonunda komandaların üs bölgesinde faaliyet sonunda yaptığı inceleme de yer alıyor.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! 'Maceraseveriz' deyip... Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! 'Maceraseveriz' deyip...
(Özel) Tatili fırsat bilen çocuklar kendi oyuncaklarını yapıyor(Özel) Tatili fırsat bilen çocuklar kendi oyuncaklarını yapıyor
Bursa’da anlamlı konserBursa’da anlamlı konser
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
karlı dağ mehmetçik Milli Savunma Bakanlığı operasyon Video

En Çok Okunan Haberler

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi mi?

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi mi?

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim manifestosunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim manifestosunu açıkladı

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da fırtına sonrası korkunç görüntüler

Korkunç! Bu kareler Antalya'da çekildi

Mersin'deki şiddetli yağış ve fırtına

Mersin'deki şiddetli yağış ve fırtına

Bu kare Van Gölü'nde çekildi! Geri geldiler

Bu kare Van Gölü'nde çekildi! Geri geldiler

Buz Tırmanış Festivali'nde renkli görüntüler

Erzurum'da uluslararası buz tırmanış festivali

Diyarbakır-Silvan karayolunda kaza: Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır-Silvan karayolunda kaza: Çok sayıda yaralı var

Görmeyen gözlerle 15 saat mesai yapıyor!

Görmeyen gözlerle 15 saat mesai yapıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.