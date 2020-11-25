MSB: ‘‘Korsanvari Muamele Hukuka Aykırıdır’’

Avrupa Birliği Misyonu "IRINI" bünyesinde görevli "Hamburg" adlı Alman ordusuna ait fırkateynin, 22 Kasım’da Libya'nın doğusundaki Bingazi kentinin 200 kilometre açıklarında "Rosaline-A" adlı Türk yük gemisini durdurmasının ardından, hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın karşılıklı tepkileri sürüyor. Son olarak Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında ‘‘Uluslararası hukuka aykırı olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin rızası olmadan, korsanvari bir şekilde gemiye çıkılması ve gemi mürettebatına suçlu muamelesi yapılması tamamen hukuka ve teamüllere aykırıdır. İlaveten bu tarz gayri hukuki bir uygulamanın müttefik bir donanma tarafından yapılması ise ayrıca düşündürücüdür. Yapılan bu yanlış uygulamada denizdeki gemilere komuta eden operasyon komutanının, yanlı ve duygusal davrandığı açıktır’’ denildi. ‘‘Tarafların uluslararası hukuka uygun davranmasını bekliyoruz’’ Açıklamada ‘‘Başta müttefiklerimiz olmak üzere tüm tarafların uluslararası hukuka, deniz hukukuna ve teamüllere uygun davranmasını bekliyoruz’’ sözlerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklaması, Avrupa Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamanın da ardından gelmiş oldu. Açıklamada yaşanan durum şu şekilde özetlendi: ‘‘Türk bayraklı ROSELİNE-A isimli ticari geminin 22 Kasım 2020 tarihinde açık denizde durdurularak aranması olayı ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. 2292 No’lu BM Güvenlik Konseyi kararında Libya Milli Mutabakat Hükümeti ile istişare ve izin zorunlu kılınmış olmasına rağmen, IRINI Harekatı; Milli Mutabakat Hükümeti ile istişare edilmeden ve izinsiz olarak AB tarafından 2020 yılında Akdeniz’de başlatılmıştır. Harekatın merkezi Roma/İtalya’dadır. Halihazırda, harekat merkezinin Komutanı İtalyan, yardımcısı Fransız olup, denizdeki unsurların komutanı ise Yunandır. Denizdeki harekat unsurları Yunan, İtalyan, Alman firkateynlerinden oluşmaktadır. ROSELİNE-A isimli ticari gemimiz, 22 Kasım 2020 tarihinde, açık denizde saat 12.30’da telsizden IRINI Harekatı unsurlarından olan Alman HAMBURG Fırkateyni tarafından sorgulanmıştır. Bilahare, IRINI Harekat Merkezi tarafından gemide arama yapmak için izin istenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından gemide arama izni verilmediği saat 17.44’te IRINI Harekat Merkezine bildirilmiştir.’’

‘‘Alman fırkateyninin arama timi cebren gemiye çıkmıştır’’ ‘‘Bayrak devleti ve gemi kaptanının rızası olmamasına rağmen, Alman fırkateyninin silahlı ve teçhizatlı arama timi, helikopter ile saat 18.00’de cebren gemiye çıkmıştır. Arama timi tarafından gemide detaylı arama gerçekleştirilmiş, 23 Kasım sabahı saat 09.30’da arama timi helikopter ile gemiden ayrılmıştır. Yaklaşık 16 saat süren arama faaliyeti esnasında, ROSELİNE-A gemisinin mürettebatı bir yere toplanmış, personele suçlu muamelesi yapılmıştır. Arama, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin izin vermediğini ısrarla ileterek durumu protesto etmesi ve yapılan aramalarda herhangi bir şüpheli duruma rastlanmaması (geminin yükü un, yağ, bisküvi, et kozmetik, sağlık vb. tüketim malzemeleri ve inşaat malzemeleridir) nedeniyle sonlandırılmıştır.’’ ‘‘Meşruiyeti tartışmalı’’ Açıklamada IRINI Harekatı’nın Libya’da Hafter güçlerine verilmekte olan desteği görmezden gelen, meşruiyeti tartışmalı bir faaliyet olduğu belirtildi ve ‘‘Türkiye, Libya’daki krizin askeri yöntemlerle değil, siyasi diyalog yoluyla çözülebileceğini başından beri savunmaktadır. Türkiye, BM tarafından tanınan meşru Milli Mutabakat Hükümetinin daveti üzerine sağladığı eğitim, yardım ve danışmanlık desteği ile ülkenin daha fazla çatışmaya sürüklenmesini engelleyerek, Birleşmiş Milletler öncülüğündeki siyasi sürecin önünü açmıştır. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Libyalı kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir’’ denildi.

Çavuşoğlu: ‘‘Cevabımızı sahada vereceğiz’’ TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Roma Büyükelçiliği ve bakanlıktaki ilgili genel müdürlükler üzerinden bayrak sahibi ülkenin rızası olmadan gemiye çıkılamayacağı konusunda uyarı yapıldığını hatırlattı. Çavuşoğlu ‘‘Ticari gemilere korsan gibi çıkmak uluslararası hukukun ihlalidir. Dolayısıyla bundan sonra bu tür şeylere fırsat vermediğimiz gibi, gerekli adımları atacağız. Sahada da cevabını vereceğiz, aynı şekilde hukuki ve siyasi süreçleri de takip edeceğiz" diye konuştu. Çavuşoğlu BM, NATO ve Uluslararası Denizcilik Örgütü’yle temas kurulduğunu, ayrıca bakanlığa çağrılan AB, Almanya ve İtalya'nın büyükelçilerine de nota verildiğini hatırlattı. AB ‘‘Şüphelenmek için meşru zemin mevcuttu’’ Avrupa Birliği’nden yapılan yazılı açıklamadaysa Türk gemisinin seyahat ettiği rotaya bakıldığında IRINI operasyonu kapsamında geminin BM’nin silah ambargosunu deldiğinden şüphelenmek için meşru zeminin mevcut olduğu belirtildi.