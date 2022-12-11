Bilindiği üzere MSB kura çekilişi 8 Aralık tarihinde Millî Savunma Bakanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Şimdi ise gözler, MSB kura çekimi isim listesine çevrildi. Peki MSB kura sonuçları açıklandı mı? MSB 1.115 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

MSB KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

8 Aralık'ta gerçekleştirilen MSB kura çekiminin sonuçları, Millî Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yayımlanacak.

Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 (yetmiş) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir.

Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınav sonucu Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanacaktır. Sınav sonucunun bildirilmesi için adaylara ayrıca başka bir tebligat yapılmayacaktır.

MSB İŞÇİ ALIMI HANGİ İLLERDE OLACAK?

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İstanbul,İzmir, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Muğla, Niğde,Sivas ve Tekirdağ illerinde MSB işçi alımı yapılacak.

