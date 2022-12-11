HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MSB kura sonuçları açıklandı mı? MSB 1.115 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSB kura sonuçları açıklandı mı? MSB 1.115 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

11.12.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSB (Millî Savunma Bakanlığı) kura çekimi sorgulanıyor. Bilindiği üzere MSB işçi alımı kura çekimi geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Şimdi ise gözler, kura çekimi sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki MSB kura sonuçları açıklandı mı? MSB 1.115 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

MSB kura sonuçları açıklandı mı? MSB 1.115 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bilindiği üzere MSB kura çekilişi 8 Aralık tarihinde Millî Savunma Bakanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Şimdi ise gözler, MSB kura çekimi isim listesine çevrildi. Peki MSB kura sonuçları açıklandı mı? MSB 1.115 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

MSB KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

8 Aralık'ta gerçekleştirilen MSB kura çekiminin sonuçları, Millî Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yayımlanacak.

Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 (yetmiş) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir.

Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınav sonucu Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanacaktır. Sınav sonucunun bildirilmesi için adaylara ayrıca başka bir tebligat yapılmayacaktır.

MSB İŞÇİ ALIMI HANGİ İLLERDE OLACAK?

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İstanbul,İzmir, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Muğla, Niğde,Sivas ve Tekirdağ illerinde MSB işçi alımı yapılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Esenyurt’ta çocuk gelin skandalı! 15 yaşında... Polis bastıEsenyurt’ta çocuk gelin skandalı! 15 yaşında... Polis bastı
Demokrat Parti lideri tarih verdi ve ilk kez açıkladıDemokrat Parti lideri tarih verdi ve ilk kez açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yüklendi: İthal danışmanlarla yürümedik biz bu yollarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yüklendi: İthal danışmanlarla yürümedik biz bu yollarda
Anahtar Kelimeler:
kura çekimi msb

En Çok Okunan Haberler

3600 ek göstergede kapsam genişliyor!

3600 ek göstergede kapsam genişliyor!

Banknotu görünce sevinçten havalara uçtu! 30 bin liralık teklifi geri çevirdi

Banknotu görünce sevinçten havalara uçtu! 30 bin liralık teklifi geri çevirdi

Klipte çırılçıplak! 59 yaşındaki şarkıcıya tepki

Klipte çırılçıplak! 59 yaşındaki şarkıcıya tepki

Zirvedeki isim fark attı, "Hiçbiri"ni tercih edenler şaşırttı! Üst sıralarda sürpiz isim...

Zirvedeki isim fark attı, "Hiçbiri"ni tercih edenler şaşırttı! Üst sıralarda sürpiz isim...

İstanbul'da şaşırtan görüntü!

İstanbul'da şaşırtan görüntü!

Marmaris'te sır olay: Hepsi ölü ve çürümüş haldeydi!

Marmaris'te sır olay: Hepsi ölü ve çürümüş haldeydi!

İlginizi Çekebilir

Bacağı rögara girince vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Bacağı rögara girince vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Hem etkileyici hem uygun fiyatlı! 1000 TL altı en sevilen erkek parfümleri

Hem etkileyici hem uygun fiyatlı! 1000 TL altı en sevilen erkek parfümleri

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duygu Özaslan'ın parfüm önerisine kulak verin! Zarif kokulardan hoşlananlar bu parfüme bayılacak

Duygu Özaslan'ın parfüm önerisine kulak verin! Zarif kokulardan hoşlananlar bu parfüme bayılacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.