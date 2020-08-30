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  4. MSB: “Kuzey Irak’ta 4 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi”

MSB: “Kuzey Irak’ta 4 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi”

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 17:44 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde yer alan Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde yer alan Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verildi.

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