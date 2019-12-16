MSB: Mehmetçik, Suriyeli çocukların geleceğini inşa ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin karargâh olarak kullandığı okulların Mehmetçik tarafından yeniden eğitim yuvasına dönüştürüldüğünü bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik, devletimizin diğer kurumlarıyla birlikte yalnızca huzur, güven, yol, su, elektrik getirmiyor, terör örgütü PKK/YPG’nin karargâh olarak kullandığı okulları yeniden eğitim yuvasına dönüştürerek Suriyeli çocukların geleceğini inşa ediyor" denildi.

