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  4. MSB: “Mehmetçiklerimiz terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam ediyor”

MSB: “Mehmetçiklerimiz terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam ediyor”

08.02.2021 13:59 | Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari’de nöbet tutan Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı görevli Mehmetçiklerin terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini duyurdu.Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari’de nöbet tutan Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı görevli Mehmetçiklerin terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. MSB tarafından yapılan paylaşımda ayrıca vatan nöbetine zaman zaman can dostların da eşlik edildiği belirtildi. Paylaşımda bir komandonun kucağında köpekle nöbet tuttuğu fotoğraf dikkat çekti. Paylaşımda, ”Hakkâri’de bulunan Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında görevli Mehmetçiklerimiz terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam ediyor” ifadesine yer verildi.

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