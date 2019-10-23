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MSB: “Mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır”

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.10.2019 01:25 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Barış Pınarı Harekatı alanı dışındaki hudutlarımızın güvenliği ve YPG terör örgütü unsurlarının 30 kilometre dışına çıkarılmasına yönelik esasları da içeren anılan mutabakat çerçevesinde mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekât icra edilmesine gerek kalmamıştır.” denildi.Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili son gelişmelere ilişkin açıklama yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Barış Pınarı Harekatı alanı dışındaki hudutlarımızın güvenliği ve YPG terör örgütü unsurlarının 30 kilometre dışına çıkarılmasına yönelik esasları da içeren anılan mutabakat çerçevesinde mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekât icra edilmesine gerek kalmamıştır.” denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili son gelişmelere ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
1. 17 Ekim 2019 tarihinde Fırat’ın doğusuna ilişkin Türkiye ile ABD arasında mutabakata varılmış; bu kapsamda, Barış Pınarı Harekatı’na (BPH) 120 saat ara verilmiş ve bugüne kadar tarafımızdan mutabakata varılan hususların yerine getirilmesinde gerekli hassasiyet gösterilmiştir.
2. Sürenin sonunda ABD tarafından PKK/YPG’nin bölgeden çekilmesinin tamamlandığı bildirilmiştir.
3. 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de Sayın Cumhurbaşkanımız ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı arasında varılan mutabakat kapsamında yarından itibaren Rusya Federasyonu ile müşterek çalışmalara başlanacaktır.
4. BPH alanı dışındaki hudutlarımızın güvenliği ve YPG terör örgütü unsurlarının 30 km. dışına çıkarılmasına yönelik esasları da içeren anılan mutabakat çerçevesinde mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır.
5. Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek ve terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.
6. Böylece Bölgede bir barış koridoru oluşturmak suretiyle yerlerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli bir şekilde evlerine ve topraklarına dönmesi sağlanacaktır.

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