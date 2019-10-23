MSB: "Mevcut harekât alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekât icra edilmesine gerek kalmamıştır"

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’de mevcut harekat alanı dışında yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmadığını ve bugünden itibaren Rusya Federasyonu ile müşterek çalışmalara başlanacağını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, düzenlediği basın bilgilendirme toplantısı ile Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Yarbay Şebnem Aktop yaptığı açıklamada, ABD ile Türkiye arasındaki mutabakat kapsamında bölgeden çekilmelerin tamamlandığının ABD’li yetkililer tarafından bildirildiğini söyledi. Yarbay Şebnem Aktop, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından DEAŞ, PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütleri başta olmak üzere ülkemize ve milletimize yönelen tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek, bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak ve güvenli bölge oluşturarak Suriyeli kardeşlerimizin evlerine, topraklarına güvenli ve gönüllü bir şekilde dönmelerini sağlamak maksadıyla Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilen Barış Pınarı Harekâtı’nda Suriye topraklarında harekâttan

kaynaklanan sivil zayiat yaşanmamıştır" ifadelerini kullandı.

"ABD tarafından PKK/YPG’nin bölgeden çekilmesinin tamamlandığı bildirilmiştir"

ABD ile varılan mutabakat sonrasında verilen 120 saatlik sürenin sonunda ABD’li yetkililerin bölgeden çekilmelerin tamamlandığını bildirdiğini aktaran Yarbay Aktop, "17 Ekim 2019 tarihinde Fırat’ın doğusuna ilişkin Türkiye ile ABD arasında mutabakata varılmış; bu kapsamda Barış Pınarı Harekâtı’na 120 saat ara verilmiş ve bugüne kadar tarafımızdan mutabakata varılan hususların yerine getirilmesinde gerekli hassasiyet gösterilmiştir. Sürenin sonunda ABD tarafından PKK/YPG’nin bölgeden çekilmesinin tamamlandığı bildirilmiştir" dedi. "Bugünden itibaren Rusya Federasyonu ile müşterek çalışmalara başlanacaktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinin ardından varılan mutabakatla müşterek çalışmalara bugün başlanacağını kaydeden Yarbay Aktop, "22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de Cumhurbaşkanımız ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı arasında varılan mutabakat kapsamında bugünden itibaren Rusya Federasyonu ile müşterek çalışmalara başlanacaktır" dedi.

"Mevcut harekât alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekât icra edilmesine gerek kalmamıştır"

Türkiye’nin mevcut harekat alanı dışında yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmadığını bildiren Yarbay Aktop, "Barış Pınarı Harekâtı alanı dışındaki hudutlarımızın güvenliği ve YPG terör örgütü unsurlarının 30 kilometre dışına çıkarılmasına yönelik esasları da içeren mutabakat çerçevesinde mevcut harekât alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekât icra edilmesine gerek kalmamıştır. Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek, terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" şeklinde konuştu. "Terör tehdidinin bertaraf edilmesiyle göçü tetikleyen en büyük etken de ortadan kaldırılmış olacaktır"

Terör tehditlerinin bertaraf edilmesi sonrasında göçü tetikleyen en büyük etkenin ortadan kaldırılacağını belirten Yarbay Aktop, "Barış Pınarı Harekâtı ile kontrol altına alınan bölgenin terörden arındırılması ile terör örgütünün yerel halk üzerindeki baskı ve zulmünün sona erdirilmesine büyük katkı sağlanmıştır. Kontrol altına alınan bölgede hayatın normale dönmesi çalışmalarına devletin diğer kamu kuruluşlarıyla koordineli olarak devam edilmektedir. Hayatın normale dönmesi ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin de güvenli ve gönüllü olarak evlerine dönmeleri için zemin oluşturacaktır. Terör tehdidinin bertaraf edilmesiyle göçü tetikleyen en büyük etken de ortadan kaldırılmış olacaktır. Kahraman Mehmetçik, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekât alanlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekâtı alanında da halkın özlediği ve beklediği şefkat eli olmuştur, olmaya da devam edecektir" dedi.

"2 bin 300 vatandaşımız gönüllü askerlik yapmak için başvurmuştur"

Barış Pınarı Harekatı’nın başladığı 9 Ekim’den bugüne kadar 2 bin 300 kişinin gönüllü askerlik yapmak için başvurduğunu vurgulayan Yarbay Aktop, "Barış Pınarı Harekâtı’nın başladığı 9 Ekim tarihinden itibaren 130’u kadın olmak üzere 2 bin 300 vatandaşımız gönüllü askerlik yapmak için başvurmuştur. Tarihi boyunca karşılaştığı tüm zorlukları kederde ve kıvançta bir ve beraber olarak aşan, en zor zamanlarda Mehmetçiğe destek olan, ordu-millet anlayışının en güzel örneğini sergileyen asil milletimize şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın 24-25 Ekim tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları toplantısına katılacağını hatırlatan Yarbay Aktop, "İki gün sürecek faaliyet kapsamında NATO-Türkiye ilişkileri, Afganistan Doğal Kararlılık Harekâtı, savunma ve caydırıcılık ile hibrit teknolojileri konuları görüşülecektir. Sayın Bakan ayrıca güvenli bölge ile Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin bilgi paylaşımında da bulunacaktır. Program çerçevesinde mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapması da planlanmaktadır" açıklamasında bulundu.