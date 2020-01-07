MSB: "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav (2020-MSÜ) başvuruları 7 Ocak 2020 tarihinde başlamış olup 10 Şubat 2020 tarihinde sona erecektir."

MSB: "Milli Savunma \u00dcniversitesi Askeri \u00d6\u011frenci Aday Belirleme S\u0131nav (2020-MS\u00dc) ba\u015fvurular\u0131 7 Ocak 2020 tarihinde ba\u015flam\u0131\u015f olup 10 \u015eubat 2020 tarihinde sona erecektir."G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 3,5 y\u0131l boyunca kemoterapi g\u00f6ren gencin kanseri yendi\u011fini \u00f6\u011frendi\u011fi o an!K\u0131yafetlerini \u00e7\u0131kar\u0131p, dilenciyi giydirdiKazda\u011flar\u0131\u2019nda kar 1 metreye ula\u015ft\u0131, ekipler yollar\u0131 a\u00e7\u0131k tutmakta zorlan\u0131yor
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