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MSB: Mühimmat deposundaki patlamada can kaybı yaşanmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 08:24 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, KKTC'nin Girne kentindeki Mühimmat Bölük Komutanlığı'na ait mühimmat doposunda meydana gelen patlamada can kaybının yaşanmadığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, KKTC'nin Girne kentindeki Mühimmat Bölük Komutanlığı'na ait mühimmat doposunda meydana gelen patlamada can kaybının yaşanmadığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saat 01.30 sıralarında mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen nedenle patlamanın meydana geldiği bildirildi. Açıklamada, "Patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alınmış ve olay bölgesinin çevre emniyeti tam olarak sağlanmıştır. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili gerekli tüm tedbirler alınmış ve oluşturulan inceleme heyeti ile patlamanın nedenini belirlemek üzere derhal çalışmalara başlanmıştır" denildi.

HABER:ANKARA, (DHA)-

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