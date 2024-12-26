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MSB: "Münbiç ve Tişrin Barajı'nın kontrolü tamamen SMO'da"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
26.12.2024 12:14
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından yapılan açıklamada bu yıl 3 bin 21 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Öte yandan Suriye'deki Münbiç ve Tişrin Barajı'nın kontrolünün tamamıyla Suriye Milli Ordusu'nda olduğu da MSB tarafından belirtildi.

MSB: "Münbiç ve Tişrin Barajı'nın kontrolü tamamen SMO'da"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

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3 BİN 21 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son bir hafta içerisinde 17'si Irak, 55'i Suriye harekat alanlarından birliklerimize 72 taciz ve saldırı girişiminde bulunuldu.

Son bir hafta içerisinde 62 terörist etkisiz hale getirildi, bu yıl içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 21 oldu.

Son bir hafta içerisinde, 2 PKK'lı terörist hudut karakollarına teslim oldu. Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8'i terör örgütü mensubu olmak üzere 85 kişi yakalandı, 527 kişi ise engellendi."

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HUDUTLAR HAKKINDA

MSB, hudutlardan yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışanlarla ilgili de önemli ifadelerde bulundu. MSB'nin açıklaması şu şekilde:

"1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13 bin 830'a engellenen kişi sayısı da 95 bin 340'a yükseldi."

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SURİYE'DEKİ DURUM

Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili olarak MSB, "Suriye'deki yeni yönetimin tek ordu çağrısını ve çalışmalarını destekliyoruz. Suriye yönetimiyle terörle mücadele konusunda ortak çalışma arzusundayız. Suriye'nin yeni yönetimiyle savunma alanında yapacağı iş birliğini bölgemizin barış ve istikrarı için önemli bir fırsat olarak görüyoruz.

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(Suriye'nin yeni yönetiminde TSK'nın rolüne ilişkin) TSK, Suriye halkının yanında durmaya ve bu geçiş sürecinde de kendi görev alanına giren hususlarda destek olmaya devam edecektir. Dışişleri Bakanlığımızın koordinesinde hazırlıklarımız devam ediyor." dedi.

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MÜNBİÇ VE TİŞRİN BARAJI'NIN KONTROLÜ SMO'DA

MSB'den yapılan Münbiç ve Tişrin Barajı hakkındaki açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Münbiç ve Tişrin Barajı’nın kontrolü tamamen Suriye Milli Ordusu'ndadır. Terör örgütünün içinde yer alan ve Suriye vatandaşı olmayanlar Suriye’yi terk edecekler. Suriye vatandaşı olanlar da silahı bırakacak ve yeni sisteme entegre edilip edilmeyecekleri veya nasıl entegre edilecekleri Suriye yönetimi tarafından belirlenecektir."

Kaynak: AA

Anahtar Kelimeler:
suriye terörist msb tsk
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