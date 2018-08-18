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MSB: "Müracaat sürecini tamamlamış yükümlülerden yaklaşık 12 bin kişi, planlı üç celp döneminden ilki olan 15 Eylül'de birliklerine sevk edilecek."

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 18:18 | Son Güncelleme

MSB: "Müracaat sürecini tamamlamış yükümlülerden yaklaşık 12 bin kişi, planlı üç celp döneminden ilki olan 15 Eylül'de birliklerine sevk edilecek."


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