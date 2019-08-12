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MSB: Müşterek Harekat Markezi için ABD heyeti Şanlıurfa'ya ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 16:13 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan 'Güvenli Bölge'ye yönelik 'Müşterek Hareket Merkezi'nin kurulması çalışmaları kapsamında 6 kişilik ABD heyetinin Şanlıurfa'ya ulaştığını açıkladı.

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan 'Güvenli Bölge'ye yönelik 'Müşterek Hareket Merkezi'nin kurulması çalışmaları kapsamında 6 kişilik ABD heyetinin Şanlıurfa'ya ulaştığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik Müşterek Hareket Merkezinin kurulması çalışmaları başlamıştır. Bu kapsamda ön hazırlık maksadıyla 6 kişilik ABD heyeti Şanlıurfa'ya ulaşmıştır. Harekât merkezinin önümüzdeki günlerde faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır" denildi.

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