MSB: “(NATO ile ilişkiler) Türkiye her zaman diğer müttefiklerle paylaştığı ortak değerlerin savunulması yönünde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiş, getirmeye devam edecektir."

MSB: \u201c(NATO ile ili\u015fkiler) T\u00fcrkiye her zaman di\u011fer m\u00fcttefiklerle payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 ortak de\u011ferlerin savunulmas\u0131 y\u00f6n\u00fcnde \u00fczerine d\u00fc\u015fen sorumlulu\u011fu yerine getirmi\u015f, getirmeye devam edecektir."PARTNER90'lar\u0131n efsane ismi Asya'ya \u015fok su\u00e7lama! Y\u00f6r\u00fck g\u00f6\u00e7\u00fc ilgin\u00e7 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015fturduBakt\u0131\u011f\u0131 sokak k\u00f6peklerinin kul\u00fcbeleri ta\u015f\u0131nan hayvansever tepkili
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