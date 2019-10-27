HABER

MSB: “Operasyonda stratejik işbirliği ruhuna uygun davranıldı”

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 22:09 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığından İdlib’de DEAŞ’a yönelik operasyona ilişkin yapılan açıklamada, “ABD ile operasyonda stratejik işbirliği ruhuna uygun davranıldı” denildi.Milli Savunma Bakanlığından İdlib’deki operasyon öncesinde ABD ile sağlanan bilgi alışverişi ve koordinasyona ilişkin açıklama yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığından İdlib’de DEAŞ’a yönelik operasyona ilişkin yapılan açıklamada, “ABD ile operasyonda stratejik işbirliği ruhuna uygun davranıldı” denildi.
Milli Savunma Bakanlığından İdlib’deki operasyon öncesinde ABD ile sağlanan bilgi alışverişi ve koordinasyona ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, “ABD tarafından dün gece İdlib’de düzenlenen operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur. ABD unsurları ile karşılıklı müdahalenin önlenmesi ve karşılıklı çalışabilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket edilmiş, birliklerimiz ikaz edilmiş, operasyon ve personel emniyetini sağlayacak tedbirler zamanında alınmıştır. ABD’nin operasyonu öncesinde ve sırasında, başta DEAŞ olmak üzere PKK/PYD/YPG terör örgütleriyle mücadele çerçevesinde, müttefiklik ve stratejik işbirliği ruhuna uygun davranılmıştır” denildi.

PARTNERMesleğini bırakıp bu işe girdi! Şimdi resmen para basıyorMesleğini bırakıp bu işe girdi! Şimdi resmen para basıyor
Kartal'da makas attığı iddia edilen sürücü kaza yaptı Kartal'da makas attığı iddia edilen sürücü kaza yaptı 
MSB'den 'Bağdadi operasyonu' açıklamasıMSB'den 'Bağdadi operasyonu' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selda Bağcan'ın fotoğrafına yorum yazdı! Alay konusu oldu

Selda Bağcan'ın fotoğrafına yorum yazdı! Alay konusu oldu

Aylar sonra bir ilk! Bu halinden eser yok

Aylar sonra bir ilk! Bu halinden eser yok

Trump açıkladı: IŞİD lideri Bağdadi öldü

Trump açıkladı: IŞİD lideri Bağdadi öldü

Kuzey Kore'den ABD'ye 'sabrımız taşıyor' mesajı

Kuzey Kore'den ABD'ye 'sabrımız taşıyor' mesajı

Trump, Bağdadi'nin ölümünü böyle izledi

Trump, Bağdadi'nin ölümünü böyle izledi

AA Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yeri görüntüledi

AA Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yeri görüntüledi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

28 Ekim resmi tatil mi?

28 Ekim resmi tatil mi?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Bağdadi operasyonu' açıklaması

MSB'den 'Bağdadi operasyonu' açıklaması

Rusya, IŞİD elebaşı Bağdadi'nin ölü ele geçirildiğinden şüphe ediyor

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan’dan, ilk on ayda 25 bin 404 düzensiz göçmen ülkemize itilmiştir

Yunanistan'a tepki: Elimizde her türlü belge var!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin öldürülmesi dönüm noktası

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin öldürülmesi dönüm noktası

Tel Abyad'da bombayla tuzaklanan otomobil imha edildi

MSB paylaştı: Bomba yüklü araç böyle imha edildi

AA Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yeri görüntüledi

AA Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yeri görüntüledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.