MSB: ‘Ortak Harekat Merkezi Çalışmaları Sürüyor’

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Şanlıurfa’da kurulacak ortak harekat merkezinin ön hazırlıkları için dün ABD’den altı kişilik bir heyetin bölgeye geldiği belirtilmişti.

Amerikan askerleri, dün Akçakale ilçesindeki 3. Hudut Alay Komutanlığı'na geçmiş ve ABD'li askerler, kendilerine refakat eden Türk askerleri ile birlikte sınır hattında inceleme yapmıştı.

Bugün de Milli Savunma Bakanlığı’ndan çalışmaların devam ettiği belirtilen bir açıklama geldi.

Açıklamada, “Şanlıurfa’ya gelen ABD’li 6 kişilik heyet ile altyapı kurulum çalışmalarına başlanmış, kritik fonksiyonların tesisi sağlanmıştır” ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı, ortak merkezin faaliyete bir an önce geçmesi için çalışmaların hızla sürdüğünü de belirtti.

Geçen hafta Ankara’da bir araya gelen ABD ve Türkiye heyetleri, güvenli bölge oluşturulması için Türkiye’de en kısa zamanda ortak operasyon merkezi kurulması konusunda uzlaşmıştı.

Ancak TRT Haber’e konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, çalışmaların sürmesine rağmen, güvenli bölge kurulması zamanlamasına bağlı kalınmazsa, TSK’nın tek başına harekete geçebileceği uyarını yinelemişti.

