MSB paylaştı! Tam isabetle vuruldu

Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131'ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, "Tanksavar at\u0131\u015f e\u011fitimlerini ba\u015far\u0131yla icra eden Kara Kuvvetlerimize ba\u011fl\u0131 mekanize birliklerimiz hedefleri tam isabetle vurdu" denildi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130\u00d6ks\u00fcr\u00fck tarz\u0131n\u0131zdan hastal\u0131\u011f\u0131n\u0131z\u0131 ke\u015ffedin! Ak\u015fam saatlerinde ba\u015fl\u0131yorsa...'Bunlar\u0131 durduracak noktada de\u011filiz'T\u0131kal\u0131 kulaklar i\u00e7in do\u011fal \u00e7\u00f6z\u00fcmler