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  4. MSB paylaştı! Tam isabetle vuruldu

MSB paylaştı! Tam isabetle vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2020 14:37 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, tanksavar atış eğitimlerinin başarıyla icra edildiğini ve hedeflerin tam isabet vurulduğunu açıkladı. Bakanlık o anların görüntülerini de paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tanksavar atış eğitimlerini başarıyla icra eden Kara Kuvvetlerimize bağlı mekanize birliklerimiz hedefleri tam isabetle vurdu" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
MSB tanksavar Milli Savunma Bakanlığı

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