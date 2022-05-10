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MSB paylaştı: Yiğitlerimiz, teröristleri incitmeye devam edecek!

10.05.2022 01:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) İsviçre'nin Basel kentinde 23 Nisan etkinliklerine saldırıda bulunan terör örgütü PKK yandaşlarıyla ilgili paylaşım yapıldı. Paylaşımda "Kimse endişelenmesin! Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek!" denildi.

MSB paylaştı: Yiğitlerimiz, teröristleri incitmeye devam edecek!

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarında, İsviçre'nin Basel kentinde 23 Nisan etkinliklerine saldırıda bulunan terör örgütü PKK yandaşlarıyla ilgili paylaşım yapıldı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşıma "Kimse endişelenmesin! Avrupa'nın orta yerinde çocuklara saldıracak kadar alçaklaşan bebek katillerine, hak ettikleri cezayı korkudan saklandıkları inlerine kadar bizzat götürüyoruz! Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek!" ifadeleri kaydedildi. (DHA)


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Milli Savunma Bakanlığı
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