MSB: "Pençe-2 Harekâtı’nda tespit edilen 5 odalı mağara ve 12 farklı sığınakta bir Milan tanksavar füzesi, bir drone, çok sayıda mühimmat, el yapımı patlayıcı (EYP) düzenekleri, el bombaları ile bir kamyonet tespit edilerek imha edildi."

