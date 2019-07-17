MSB: "Pençe-2 Harekâtı’nda tespit edilen 5 odalı mağara ve 12 farklı sığınakta bir Milan tanksavar füzesi, bir drone, çok sayıda mühimmat, el yapımı patlayıcı (EYP) düzenekleri, el bombaları ile bir kamyonet tespit edilerek imha edildi."
MSB: "Pençe-2 Harekâtı’nda tespit edilen 5 odalı mağara ve 12 farklı sığınakta bir Milan tanksavar füzesi, bir drone, çok sayıda mühimmat, el yapımı patlayıcı (EYP) düzenekleri, el bombaları ile bir kamyonet tespit edilerek imha edildi."
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MSB: "Pençe-2 Harekâtı’nda tespit edilen 5 odalı mağara ve 12 farklı sığınakta bir Milan tanksavar füzesi, bir drone, çok sayıda mühimmat, el yapımı patlayıcı (EYP) düzenekleri, el bombaları ile bir kamyonet tespit edilerek imha edildi."
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