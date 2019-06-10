MSB: "Pençe Harekâtı ile Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK’ya ait sığınak, barınak, mayın ve EYP’lerin imhası aralıksız sürerken, 24 mayın/EYP ile 26 mağara ve sığınak daha tespit edilerek imha edildi."

