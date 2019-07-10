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MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 15 terörist daha etkisiz hale getirildi."

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 09:06 | Son Güncelleme

MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 15 terörist daha etkisiz hale getirildi."

MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 15 terörist daha etkisiz hale getirildi."

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