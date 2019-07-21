MSB: "Pen\u00e7e Harekat\u0131 ile koordineli olarak Irak kuzeyi Metina b\u00f6lgesine d\u00fczenlenen hava harekat\u0131yla PKK b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcne ait silah mevzii, bar\u0131nak ve s\u0131\u011f\u0131nak olarak kullan\u0131lan hedefler vuruldu."\u0130srail\u2019deki kaz\u0131larda 1200 y\u0131ll\u0131k cami ortaya \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131U\u015fak'ta 1 milyon dolarl\u0131k banknot ele ge\u00e7irildiYolcu otob\u00fcs\u00fc devrildi! Yaral\u0131lar var
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