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MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu."

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2019 09:22 | Son Güncelleme

MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu."

MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu."

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