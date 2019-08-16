HABER

MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK’lı teröristlere ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu."

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 13:51 | Son Güncelleme

MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK’lı teröristlere ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu."

MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK’lı teröristlere ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu."

PARTNERKeyifli vakit geçirme kılavuzuKeyifli vakit geçirme kılavuzu
Kılıçdaroğlu: Anadolu'yu bize yurt yapan, gönül erenleridirKılıçdaroğlu: Anadolu'yu bize yurt yapan, gönül erenleridir
Samandıra'daki ölümlü kazaya ilişkin açıklamaSamandıra'daki ölümlü kazaya ilişkin açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

Devran Çağlar hayatını kaybetti!

Devran Çağlar hayatını kaybetti!

Bikinili pozlarıyla döndü!

Bikinili pozlarıyla döndü!

Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

Askere gidecekler dikkat! Az önce duyuruldu...

Askere gidecekler dikkat! Az önce duyuruldu...

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB'den Samandıra'da polisin şehit olduğu kazaya ilişkin açıklama

Samandıra'daki ölümlü kazaya ilişkin açıklama

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 'park sistemi' dönemi!

Vali talimat verdi! İlk kez uygulanmaya başladı

İstanbul'da dolandırıcılık çetesi çökertildi!

Yüzlerce kişiyi dolandırdılar! Yöntemleri 'pes' dedirtti!

Turuncu kategorideki terörist, asker ve sivil katili çıktı

Turuncu kategorideki terörist, asker ve sivil katili çıktı

Kayseri'de sular çekilince eski köyün kalıntıları ortaya çıktı

Sular çekilince gün yüzüne çıktı!

17 Ağustos'un ardından Gölcük yeniden doğdu

20 yıl öncesi ve bugün... Kent adeta yeniden doğdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.