MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava harekâtlarıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi."

MSB: "Pen\u00e7e Harek\u00e2t\u0131 ile koordineli olarak Irak kuzeyi Zap ve Gara b\u00f6lgelerinde d\u00fczenlenen hava harek\u00e2tlar\u0131yla b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc mensubu 3 PKK\u2019l\u0131 ter\u00f6rist daha etkisiz hale getirildi."Sosyal medya yalanlar\u0131 bu payla\u015f\u0131mlarla ortaya \u00e7\u0131kt\u0131Beyo\u011flu\u2019nda tek katl\u0131 metruk bina \u00e7\u00f6kt\u00fcPlakas\u0131 \u00e7amurlu otomobildeki y\u00fczleri maskeli 5 ki\u015fi, g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131
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