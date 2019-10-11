MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava harekâtlarıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi."

MSB: "Pen\u00e7e Harek\u00e2t\u0131 ile koordineli olarak Irak kuzeyi Zap ve Gara b\u00f6lgelerinde d\u00fczenlenen hava harek\u00e2tlar\u0131yla b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc mensubu 3 PKK\u2019l\u0131 ter\u00f6rist daha etkisiz hale getirildi."PARTNERTaraftarlar ''G\u00f6\u011f\u00fcslerini a\u00e7'' diye tezah\u00fcrat yapm\u0131\u015ft\u0131, taciz skandal\u0131yla ilgili sessizli\u011fini bozdu!\u00dczerine televizyon \u00fcnitesi devrilen k\u00fc\u00e7\u00fck Fatmag\u00fcl, \u00f6ld\u00fcAnkara\u2019ya \u015fehit ate\u015fi d\u00fc\u015ft\u00fc
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