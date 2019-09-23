MSB: "Pen\u00e7e Harek\u00e2t\u0131 ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Ava\u015fin b\u00f6lgesine d\u00fczenlenen hava harek\u00e2t\u0131yla b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc mensubu 2 PKK\u2019l\u0131 ter\u00f6rist daha etkisiz hale getirildi."Bebek banyosu yapt\u0131rman\u0131n p\u00fcf noktalar\u0131!Tarihi handa yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131, \u00e7ocuklar\u0131n ders ald\u0131\u011f\u0131 iki piyano yand\u0131 (2)Batan bottan denize d\u00fc\u015fen bebek bulunamad\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum