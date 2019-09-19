MSB: "Pen\u00e7e Harekat\u0131 ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Ava\u015fin b\u00f6lgesine d\u00fczenlenen hava harekat\u0131yla b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc mensubu 3 PKK\u2019l\u0131 ter\u00f6rist daha etkisiz hale getirildi."Gece kul\u00fcb\u00fcnden eve giderken ya\u015fand\u0131! Olanlara dayanamad\u0131\u0130zmir\u2019de sahte i\u00e7ki \u00fcreticilerine b\u00fcy\u00fck darbeMahir'in \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc kaza g\u00fcvenlik kameras\u0131nda
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