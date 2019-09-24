MSB: "Pen\u00e7e Harekat\u0131 ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Ava\u015fin b\u00f6lgesine d\u00fczenlenen hava harekat\u0131yla b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc mensubu 3 PKK\u2019l\u0131 ter\u00f6rist daha etkisiz hale getirildi."Bebek banyosu yapt\u0131rman\u0131n p\u00fcf noktalar\u0131!T\u00fcrkiye'deki uluslararas\u0131 \u00f6\u011frenci say\u0131s\u0131 172 bine ula\u015ft\u0131T\u00fcrkiye\u2019ye e\u011fitim i\u00e7in gelen uluslararas\u0131 \u00f6\u011frenciler ilk izlenimlerini anlatt\u0131
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