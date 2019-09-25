MSB: "Pen\u00e7e Harek\u00e2t\u0131 ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Ava\u015fin b\u00f6lgesine d\u00fczenlenen hava harek\u00e2t\u0131yla b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc mensubu 3 PKK\u2019l\u0131 ter\u00f6rist daha etkisiz hale getirildi."Ak\u0131lalmaz olay! Havada takla at\u0131p dikili kald\u0131\u0130stanbul\u2019da ya\u015fayan ya\u015fl\u0131lar\u0131n kentsel d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm beklentileri ara\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131Thomas Cook\u2019un iflas\u0131 sonras\u0131 16 bin 500 \u0130ngiliz \u00fclkesine d\u00f6n\u00fcyor