MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatı ile en az 4 PKK’lı bölücü terörist daha etkisiz hale getirildi."
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatı ile en az 4 PKK’lı bölücü terörist daha etkisiz hale getirildi."
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MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatı ile en az 4 PKK’lı bölücü terörist daha etkisiz hale getirildi."
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