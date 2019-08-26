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MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı ile PKK’lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi."

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 09:53 | Son Güncelleme

MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı ile PKK’lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi."

MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı ile PKK’lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi."

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