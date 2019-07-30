HABER

MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi."

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 09:38 | Son Güncelleme

MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi."

MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi."

Mavi ve yeşilin buluştuğu nokta büyülüyor Mavi ve yeşilin buluştuğu nokta büyülüyor
5 yıl ilişki yaşadığı şahsı öldüren kadına 16 yıl hapis5 yıl ilişki yaşadığı şahsı öldüren kadına 16 yıl hapis
İstanbul’da ‘Göç’ sergisi açılıyorİstanbul’da ‘Göç’ sergisi açılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı! 10 bin kişi istihdam edilecek

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı! 10 bin kişi istihdam edilecek

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Galatasaray transferi resmen açıkladı

Galatasaray transferi resmen açıkladı

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Hulusi Akar'dan ABD'li mevkidaşıyla kritik görüşme

Hulusi Akar'dan ABD'li mevkidaşıyla kritik görüşme

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Bahçelievler'de kan donduran olay! Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Kayınpeder dehşeti! Damadını kasıklarından bıçakladı!

Damadını kasıklarından bıçakladı!

Çorum'da feci kaza! Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.