MSB: "Pen\u00e7e Harek\u00e2t\u0131 ile koordineli olarak Irak\u2019\u0131n kuzeyindeki Ava\u015fin b\u00f6lgesine d\u00fczenlenen hava harek\u00e2t\u0131yla 3 PKK\u2019l\u0131 ter\u00f6rist daha etkisiz hale getirildi." Mavi ve ye\u015filin bulu\u015ftu\u011fu nokta b\u00fcy\u00fcl\u00fcyor5 y\u0131l ili\u015fki ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 \u015fahs\u0131 \u00f6ld\u00fcren kad\u0131na 16 y\u0131l hapis\u0130stanbul\u2019da \u2018G\u00f6\u00e7\u2019 sergisi a\u00e7\u0131l\u0131yor
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