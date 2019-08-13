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MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi."

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 08:59 | Son Güncelleme

MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi."

MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi."

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