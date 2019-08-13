MSB: "Pen\u00e7e Harek\u00e2t\u0131 ile koordineli olarak Irak\u2019\u0131n kuzeyindeki Metina b\u00f6lgesine d\u00fczenlenen hava harek\u00e2t\u0131 ile 2 PKK\u2019l\u0131 ter\u00f6rist daha etkisiz hale getirildi."Termometreler \u00e7\u0131ld\u0131rd\u0131! \u00c7\u00f6l s\u0131caklar\u0131 vurdu, sokaklar bo\u015f kald\u0131Malatya\u2019da trafik kazas\u0131: 2 yaral\u0131Sulama kanal\u0131nda ak\u0131nt\u0131ya kap\u0131lan Turgay'\u0131n cans\u0131z bedenine ula\u015f\u0131ld\u0131
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