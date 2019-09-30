MSB: "Pen\u00e7e Harek\u00e2t\u0131 ile koordineli olarak Irak\u2019\u0131n kuzeyindeki Zap b\u00f6lgesine d\u00fczenlenen hava harek\u00e2t\u0131yla b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc mensubu 7 PKK\u2019l\u0131 ter\u00f6rist daha etkisiz hale getirildi." Adana'da ac\u0131 olay! Polis ger\u00e7e\u011fi annesine s\u00f6yleyemedi!Akrobatik kaza kask kameras\u0131ndaHoparl\u00f6rlerden m\u00fczik yay\u0131n\u0131 yerine uyu\u015fturucu \u00e7\u0131kt\u0131
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