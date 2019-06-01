MSB: "Pençe Harekâtı kapsamında yürütülen operasyonla koordineli olarak Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu."

