HABER

MSB: "Pençe Harekatında 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi"

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 12:14 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekatında 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiği, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısının 80 olduğu bildirildi.Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatında teröristlerle çıkan çatışma sonucu 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

MSB: "Pençe Harekatında 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekatında 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiği, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısının 80 olduğu bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatında teröristlerle çıkan çatışma sonucu 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Harekatında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 80 oldu."

İngiltere’de idama mahkum edilen Türk arı Twitter'da olay oldu! İngiltere’de idama mahkum edilen Türk arı Twitter'da olay oldu!
Samsun’da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltıSamsun’da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
Genç kızın cesedi baraj gölünde bulunduGenç kızın cesedi baraj gölünde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Jennifer Lopez fırtınası esti! 'Türkiye'de olmaktan çok mutluyum'

Jennifer Lopez fırtınası esti! 'Türkiye'de olmaktan çok mutluyum'

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Zeytinburnu sahilinde elleri ve kolları bağlı erkek cesedi bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Ankara'da polisten kaçan alkollü sürücü çaya düştü

Ankara'da polisten kaçan alkollü sürücü çaya düştü

Öfkeli komşu dehşet saçtı! 2 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu!

Öfkeli komşu dehşet saçtı!

Taksim Camii alemiyle hilal buluştu, vatandaşlar telefona sarıldı

Yer: Taksim! Gören telefona sarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.