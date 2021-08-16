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MSB: Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde çatışma: 1 şehit, 1 yaralı

16.08.2021 00:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), "Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde bir üs bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada bir silah arkadaşımız şehit olmuştur" açıklaması yapıldı.

MSB: Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde çatışma: 1 şehit, 1 yaralı

MSB'den yapılan açıklamada Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 1 askerin şehit olduğu, 1 askerin ise yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 15 Ağustos 2021 tarihinde bir üs bölgemizde bölücü terör örgütü mensupları ile yakın emniyet unsurları arasında çıkan temas neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı silah arkadaşımız derhal hastaneye tahliye edilerek tedavisine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz"

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Anahtar Kelimeler:
şehit Milli Savunma Bakanlığı
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