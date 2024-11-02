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  4. MSB, PKK’nın zorla kaçırdığı çocuk yaştaki teröristlerin itiraflarını yayınladı: Dünyanın en aşağılık terör örgütlerinden biri olduğunu gözler önüne seriyor

MSB, PKK’nın zorla kaçırdığı çocuk yaştaki teröristlerin itiraflarını yayınladı: Dünyanın en aşağılık terör örgütlerinden biri olduğunu gözler önüne seriyor

02.11.2024 17:44
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02.11.2024 17:44
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), silahlı terör örgütü PKK/YPG tarafından zorla kaçırılan ve örgütün faaliyetlerinde kullanılan çocuk teröristlerin itiraflarının yer aldığı bir video yayınladı. Videoda, "Teslim olan çocuk yaştaki teröristlerin açıklamaları; terör örgütü PKK/YPG’nin dünyanın en aşağılık terör örgütlerinden biri olduğunu, kendileri gibi birçok teröristin de kaçarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne sığınmak istediğini gözler önüne seriyor" denildi.

MSB’den, yayınlanan video ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İzleyeceğiniz görüntüler; terör örgütü PKK/YPG tarafından yalan, tehdit, şantaj ve işkence gibi ahlak dışı yollarla kaçırılan ve zorla örgüt faaliyetlerinde kullanılan çocuk yaştaki teröristlerin ifadelerinden oluşuyor.

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"PKK/YPG'NİN DÜNYANIN EN AŞAĞILIK TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN BİRİ OLDUĞUNU GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR

BM İnsan Hakları Komisyonunun 2022’de yayımladığı raporlarda binlerce çocuğun terör örgütü tarafından zorla kaçırıldığını, terörist faaliyetler için alıkonulduğunu ve hatta örgütün lider kadrosu tarafından istismar edildiğini ortaya koyuyor.

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Teslim olan çocuk yaştaki teröristlerin açıklamaları; terör örgütü PKK/YPG’nin dünyanın en aşağılık terör örgütlerinden biri olduğunu, kendileri gibi birçok teröristin de kaçarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne sığınmak istediğini gözler önüne seriyor.

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"TEK KURTULUŞLARININ ADALETE SIĞINMAK OLDUĞUNU HATIRLATIYORUZ"

Bölgemizdeki çocukların terör örgütleri tarafından kaçırılmadığı günlere ulaşıncaya kadar PKK/PYD/YPG/SDG başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.

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Bu nedenle; yalanlarla terör örgütlerinin eline düşmüş olanlara ‘Teslim olun’ diyerek tek kurtuluşlarının adalete sığınmak olduğunu hatırlatıyoruz” Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı terör örgütü
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