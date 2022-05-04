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MSB: PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

04.05.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

MSB: PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik; asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle Pençe-Kilit Operasyonu'nu başarıyla sürdürüyor. Operasyonun birinci safhasını başarıyla tamamlayan ve belirlenen hedeflere ulaşan Mehmetçik, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor" denildi.

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Operasyonda bugüne kadar 63 teröristin etkisiz hale getirildiği, arama-tarama faaliyetlerinde ise teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: 

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"Operasyonda son olarak; 20 adet el bombası, 1 adet RPG-7 roketatar,3 adet AK-47 piyade tüfeği ve 3 adet şarjör, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği ve 2 adet şarjör, 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek, 13 adet RPG-7 antitank mühimmatı, 1 adet RPG-7 antipersonel mühimmatı, 51 adet 82 mm havan mühimmatı, 7 adet 60 mm havan mühimmatı, 9 adet 82 mm havan HEAT mühimmatı, 5,56 mm mühimmat, 400 adet, Doçka makineli tüfek mühimmatı, 1 adet Doçka makineli tüfek namlusu, 13 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı (EYP), EYP yapımında kullanılan muhtelif elektronik devre malzemesi, infilaklı fitil, sıvı cıva, 2 adet oksijen tüpü, 3 adet telsiz vericisi, 19 adet radyo frekans vericisi, 1 adet Yaesu telsiz, ilk yardım çantası, 2 adet termal şemsiye ve kafa feneri ele geçirildi."

DHA

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pkk Milli Savunma Bakanlığı
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