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MSB: PKK/YPG mensubu iki terörist teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2020 09:52 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinden kaçan terör örgütü PKK/YPG'li iki teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

MSB: PKK/YPG mensubu iki terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor. Suriye’nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG’li terörist daha Mardin/Kızıltepe ve Şanlıurfa/Suruç’taki hudut karakollarımıza teslim oldu." açıklamasını yaptı.


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