MSB: PKK/YPG mensubu iki terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor. Suriye’nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG’li terörist daha Mardin/Kızıltepe ve Şanlıurfa/Suruç’taki hudut karakollarımıza teslim oldu." açıklamasını yaptı.

Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor. Suriye’nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG’li terörist daha Mardin/Kızıltepe ve Şanlıurfa/Suruç’taki hudut karakollarımıza teslim oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/NhEiBVxwFN — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 4, 2020



