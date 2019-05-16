HABER

MSB: "PKK’lı teröristlere ait bir depoda çok sayıda mühimmat ele geçirildi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 18:29 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkâri Yüksekova Alandüz bölgesinde devam eden operasyonlarda PKK’lı teröristlere ait bir depoda çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, son dört günde 9 teröristin etkisiz hale getirildiği Hakkâri Yüksekova Alandüz bölgesinde devam eden operasyonlarda tespit edilen PKK’lı teröristlere ait bir depoda, 53 kutu 23.5 mm Doçka mühimmatı (bin 484 adet), 34 sandık 12,7 mm uçaksavar mühimmatı (2 bin 890 adet), 74 sandık 7,62 mm P.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkâri Yüksekova Alandüz bölgesinde devam eden operasyonlarda PKK’lı teröristlere ait bir depoda çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son dört günde 9 teröristin etkisiz hale getirildiği Hakkâri Yüksekova Alandüz bölgesinde devam eden operasyonlarda tespit edilen PKK’lı teröristlere ait bir depoda, 53 kutu 23.5 mm Doçka mühimmatı (bin 484 adet), 34 sandık 12,7 mm uçaksavar mühimmatı (2 bin 890 adet), 74 sandık 7,62 mm P. Tf. mermisi (51 bin 800 adet), 3 varil dolusu AK-7 P. Tf. şarjörü, 7 el bombası, 4 adet M-16 şarjör, 19 adet Kaleşnikof şarjör, 2 jeneratör, 1 AK 47 piyade tüfeği, EYP yapımında kullanılan malzemeler ve çok miktarda sığınak yapımında kullanılan alet edevat ile yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.

Genç, trendy, renkli!Genç, trendy, renkli!
Venezuela hükümeti ve muhalefetinin görüştüğü doğrulandıVenezuela hükümeti ve muhalefetinin görüştüğü doğrulandı
Erken ezan herkesi şaşırttıErken ezan herkesi şaşırttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme!

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme!

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda gözaltı var...

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda gözaltı var...

Ümit Özdağ'dan gündem yaratacak iddia!

Ümit Özdağ'dan gündem yaratacak iddia!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İş adamını öldürdü, böyle itiraf etti: Günahsız biriydi...

İş adamını öldürdü, böyle itiraf etti: Günahsız biriydi...

Örümcek Adam İstiklal Caddesi'nden çıktı!

İstiklal Caddesi'nde şaşırtan anlar!

Reina saldırısıyla ilgili son dakika gelişmesi! Tahliye edildiler

Reina saldırısıyla ilgili flaş tahliye kararı!

Son dakika İstanbul'da derede çocuk cesedi bulundu

İstanbul'da derede çocuk cesedi bulundu!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Okmeydanı'nda terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda gözaltı var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.