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MSB: PKK/YPG en az 800 DEAŞ'lıyı serbest bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 17:47 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta 4 binden fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdiğini, PKK/YPG terör örgütünün ise Tel Abyad Hapishanesi'ndeki en az 800 DEAŞ'lıyı serbest bıraktığını açıkladı.

MSB: PKK/YPG en az 800 DEAŞ'lıyı serbest bıraktı

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta 4 binden fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdiğini, PKK/YPG terör örgütünün ise Tel Abyad Hapishanesi'ndeki en az 800 DEAŞ'lıyı serbest bıraktığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin, DEAŞ'lı teröristlerle tereddütsüz bir iradeyle mücadele eden tek ülke olduğu ve DEAŞ tehdidine yüzlerce kayıp verdiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye, sahada DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan tek NATO ve koalisyon ülkesi olarak Suriye ve Irak'ta 4 binden fazla azılı DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirirken, PKK/YPG terör örgütü ise Tel Abyad Hapishanesi'ndeki en az 800 civarı DEAŞ'lıyı serbest bırakmıştır. Maksadı başta DEAŞ olmak üzere terör örgütlerini bölgeden silip atmak olan olan Barış Pınarı Harekatı ve son dönemde DEAŞ'ın sözde lider kadrosuna yönelik yapılan operasyonlar da kararlığımızın bir göstergesidir."

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