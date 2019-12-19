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MSB: PKK/YPG Resulayn'da 3'ü çocuk 5 sivili katletti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 16:53 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Resulayn'da gerçekleştirdiği bombalı araç saldırısında, 3'ü çocuk 5 sivili katlettiğini açıkladı.

MSB: PKK/YPG Resulayn'da 3'ü çocuk 5 sivili katletti

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Resulayn'da gerçekleştirdiği bombalı araç saldırısında, 3'ü çocuk 5 sivili katlettiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı Bölgesi'ndeki masum sivillere yönelik kalleş saldırılarına devam ediyor. Bebek katili teröristler Resulayn'ın güney batısındaki Tel Halaf meskun mahallinde patlattıkları bombalı araç ile 3'ü çocuk olmak üzere 5 masum sivili daha katletti" denildi.

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MSB: "Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesindeki masum sivillere yönelik kalleş saldırılarına devam ediyor. Bebek katili teröristler Rasulayn’ın güneybatısındaki Tel Halaf meskun mahallinde patlattıkları bombalı araç ile 3’ü çocuk olmak üzere 5 masumMSB: "Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesindeki masum sivillere yönelik kalleş saldırılarına devam ediyor. Bebek katili teröristler Rasulayn’ın güneybatısındaki Tel Halaf meskun mahallinde patlattıkları bombalı araç ile 3’ü çocuk olmak üzere 5 masum
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