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MSB: PKK/YPG sivilleri hedef aldı, 2 kişiyi katletti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 13:16 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde yer alan Azez'de gerçekleştirdiği bombalı araç saldırısında 2 kişiyi katlettiğini, 3 kişiyi de yaraladığını duyurdu.

MSB: PKK/YPG sivilleri hedef aldı, 2 kişiyi katletti

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde yer alan Azez'de gerçekleştirdiği bombalı araç saldırısında 2 kişiyi katlettiğini, 3 kişiyi de yaraladığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK/YPG, bu kez de Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde yer alan Azez’deki masum sivilleri hedef aldı. Şehir merkezindeki otogarın önünde bombalı araç patlatan teröristler ilk bilgilere göre 2 kişiyi katlederken, en az 3 masum sivili de ağır yaraladı" denildi.

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