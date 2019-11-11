MSB: "PKK/YPG’li teröristler son 24 saatte havan, bombalı araç ve drone’larla toplam 19 taciz/saldırı gerçekleştirdi"

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesine PKK/YPG’li teröristler tarafından son 24 saatte saldırılar gerçekleştirdiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG’li teröristlerce son 24 saatte havan, bombalı araç ve toplan 19 taciz/saldırı gerçekleştirdiğini bildirirken TSK tarafından Barış Koridorunun tesisine yönelik mutabakatlara tam uyulduğunun altı çizildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG’li teröristlerin Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri devam ediyor. Teröristler son 24 saatte havan, bombalı araç ve drone’larla toplam 19 taciz/saldırı gerçekleştirdi."

