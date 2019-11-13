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MSB: "PKK/YPG’nin tahrip ettiği okullar diğer ilgili kurum ve koordineli olarak incelemeler sürüyor”

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 15:00 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG’nin tahrip ettiği okulların tadilatlarının yapılması için diğer kurumlarla inceleme sürüldüğünü bildirdi.Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:“Kahraman Mehmetçiğimiz, Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG’nin tahrip ettiği okulların tadilatlarının yapılması ve eksiklerinin tespiti için devletimizin diğer ilgili kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak incelemelerini sürdürüyor."

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG’nin tahrip ettiği okulların tadilatlarının yapılması için diğer kurumlarla inceleme sürüldüğünü bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Kahraman Mehmetçiğimiz, Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG’nin tahrip ettiği okulların tadilatlarının yapılması ve eksiklerinin tespiti için devletimizin diğer ilgili kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak incelemelerini sürdürüyor."

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