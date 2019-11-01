MSB: "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde taktik ve teknik hususları görüşmek üzere ikinci Rus askeri heyetinin bugün Ankara’ya gelmesi planlandı."

MSB: "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde So\u00e7i\u2019de var\u0131lan mutabakat \u00e7er\u00e7evesinde taktik ve teknik hususlar\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fmek \u00fczere ikinci Rus askeri heyetinin bug\u00fcn Ankara\u2019ya gelmesi planland\u0131."PARTNER Me\u011fer sap\u0131k milyarder...Bomba iddia!Genelkurmay Ba\u015fkan\u0131 G\u00fcler, Rus mevkida\u015f\u0131 ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc\u00a0B\u00fclent Ar\u0131n\u00e7'\u0131n KHK \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131na \u015fehit ailelerinden sert tepki